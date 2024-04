Zakupy ze znajomymi w Żabce Nano? Tak można je robić w kilka osób

Zapomnij o kolejkach, marnowaniu czasu i stresujących kasach. Żabka Nano to innowacyjny koncept sklepu bezobsługowego, który oferuje zupełnie nowy sposób na robienie zakupów. Wystarczy wejść do sklepu, wziąć z półek to, czego potrzebujesz, i wyjść. Płatność za zakupy zostanie automatycznie pobrana z twojej karty. Do monitorowania ruchu klientów oraz produktów, które zabierane są z półek, Żabka Nano wykorzystuje bowiem system kamer i sztucznej inteligencji.