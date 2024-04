Nie zdziw się. Etykiety InPost zmienią się po majówce

InPost ogłosił rozszerzenie informacji na etykietach paczek kurierskich. Zmiany te wejdą w życie 8 maja 2024 r. i obejmą przesyłki generowane za pomocą API i platformy WebTrucker w ramach usług InPost Kurier Standard, InPost Kurier Doręczenie do 10:00, Kurier Doręczenie do 12:00, Kurier Doręczenie do 17:00 oraz Paleta Standard. Nowe informacje będą widoczne na wszystkich formatach etykiet.