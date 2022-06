Z Huawei Watch Fit 2 możemy prowadzić rozmowy telefoniczne (jeżeli jesteśmy w zasięgu smartfona), ponieważ ma on wbudowany głośnik i mikrofon. Akumulator opaski trzeba będzie ładować co 10 dni przy typowym użyciu bądź co 7 przy intensywnym użytkowaniu. Akumulator wspiera szybkie ładowanie, dzięki czemu pięć minut na ładowarce pozwoli zapewnić do 24 godz. czasu pracy.