Huawei MateBook X Pro i MateBook 14 debiutują. Bestie w pięknej skórze

Ekran to 10-bitowy, 14,2-calowy elastyczny panel OLED o współczynniku proporcji ekranu do obudowy wynoszącym 93 proc. Wykorzystuje technologię Huawei X-True, która poprawia plastyczność wyświetlanych kolorów, a dodatkowo pokryty jest warstwą antyrefleksyjną, która odbija do 70 proc. światła. Oczywiście nie zabrakło ochrony wzroku użytkownika. Rozdzielczość ekranu wynosi 3120 x 2080 pikseli, częstotliwość odświeżania to 120 Hz, a jasność wynosi 1000 nitów. Nie zapomniano o najlepszych proporcjach do pracy, czyli 3:2.