Xiaomi Redmi 13 już w sprzedaży. Gotowy podbić serca Polaków

Xiaomi Redmi 13 to następca "zwykłej" 12, która swego czasu była naprawdę popularna ze względu na świetny stosunek możliwości do ceny – sprzęt do dzisiaj jest dostępny za ok. 550 zł. Nowy model w wersji 6/128 GB wyceniony jest na 849 zł, z kolei wariant 8/256 GB kosztuje 999 zł.