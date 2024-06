Otwierasz słuchawki i myślisz, że to AirPodsy. A to tak naprawdę Samsung

Jeśli ktoś myśli o dokanałowych słuchawkach bezprzewodowych, to najpewniej są to propozycje Apple AirPods lub konkurencyjne pchełki przypominające popularny sprzęt Apple. Samsung przez większość czasu bronił się od tego wzornictwa i tworzył TWS-y, które lepiej dostosowywały się do ucha - szczególnie można było to zobaczyć w 2020 roku podczas premiery fasolkowych Buds Live.