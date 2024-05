Samsung chce być Ultra. Wziął Galaxy Watcha i połączył go z Apple Watchem

Specyfikacja ujawnia, że średnica ekranu ma być prawie identyczna z Galaxy Watch 6 Classic – bo 1,5 cala (w modelu 6 Classic zastosowano 1,47-calowy panel). Co jednak ważne, ogromną zaletą okrągłego ekranu w Watch 7 Ultra będzie obrotowy pierścień do sterowania zegarkiem, co trudno byłoby uzyskać w kwadratowym ekranie. Dodatkowo do dyspozycji użytkownika pozostanie obrotowa koronka oraz dwa guziki na prawym boku inteligentnego zegarka.