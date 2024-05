Wiemy, co zaraz pokaże Samsung. Liczą się dwie nowości

O tym pierwszym wiemy już praktycznie wszystko. Będzie to inteligentny pierścień, który stanowi pomost pomiędzy inteligentnymi opaskami i zegarkami z długim czasem pracy na baterii, funkcjami zdrowotnymi - i, co najważniejsze, będzie to pierwszy taki mainstreamowy produkt w historii inteligentnych pierścieni. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Samsunga, to i jego największy konkurent, Apple, może wydać swoją odpowiedź.