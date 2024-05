Samsung odpalił promocję. Kupujesz ten wyjątkowy głośnik i dostajesz coś ekstra

Buds FE co prawda nie mogą mierzyć się z Budsami 2 Pro, bo to zupełnie inna liga cenowo, ale jak mówi klasyk, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Są one bowiem dodatkiem do głośnika Samsung Music Frame. Choć nie jest to typowy głośnik, a urządzenie, które ma przypominać ramkę do zdjęć. I tak jak możemy się spodziewać, propozycja oferuje "funkcję obrazu", więc do głośnika możemy wstawić własne dowolne zdjęcie lub dedykowany panel artystyczny (czyli w sumie panele z gotowymi zdjęciami).