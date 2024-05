Taniej może już nie być. Genialny, lecz niedoceniony Samsung w świetnej promocji

Głównym argumentem za dopłatą do Galaxy S24+ powinien być aspekt wsparcia, bo serię S24 producent ma aktualizować przez 7 lat. Oznacza to, że S23+ będzie dużo krócej aktualizowany o nowe wersje Androida. Czy jednak to stanowi duży problem? Raczej nie, ponieważ i tak większość ludzi wymienia smartfony co 3-4, może maksymalnie 5 lat. Zdaniem innych producentów telefonów – np. OnePlusa 7 lat wsparcia to zdecydowanie za długo. Osobiście wolałbym zaoszczędzić kilkaset (lub 1000 zł) i kupić starszy model.