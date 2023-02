Nie waż się wkładać go w pokrowiec. Samsung Galaxy S23+ - recenzja

Nie wiem przy tym, czy to kwestia przyzwyczajenia do dużych telefonów, czy mniej pionowy ekran niż w niektórych modelach konkurencji, ale mimo przekątnej 6,6", z Galaxy S23+ korzystało mi się przez cały okres testów zaskakująco przyjemnie. Jedyne, co może momentami niepokoić, to śliskość całej konstrukcji. Większość osób pewnie rozwiąże to zakupem kejsa, ale niestety zrobi to krzywdę S23...



... bo zasłoni tył urządzenia, który w tej generacji pozbył się obudowy wyspy aparatów i zostawił po prostu trzy obiektywy umieszczone jeden pod drugim.