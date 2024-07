Rywal Samsunga Folda pojawił się na zdjęciach. Wygląda jak pająk

Na początku produkty producenta nie były dostępne w oficjalnym obiegu, trzeba było je zamawiać z chińskiego portalu aukcyjnego, a w zamian otrzymywało się naprawdę świetne urządzenia w bezkonkurencyjnej cenie. Owszem, trzeba było się trochę pobawić softem, zmienić oprogramowanie, ale było warto. To właśnie z dawnych czasów pochodzi zwrot Xiaomi lepsze, który do czerwoności rozpalał fanów innych producentów. Później marka stała się popularna i teraz jest poważnym graczem na światowym rynku, ale widząc Xiaomi Mix Fold 4, mam ochotę wrócić do starych czasów.