Lenovo wjeżdża z nowym pomysłem. Zrobili głośnik z funkcją tabletu

Lenovo Tab Plus ma dwa aparaty – 8 Mpix z tyłu i z przodu - i zasila go duży akumulator 8600 mAh ze wsparciem ładowania o mocy 45 W. Ładowarka jest w zestawie i naładuje sprzęt do pełna w ok. 90 minut. Producent deklaruje, że urządzenie ma działać do 12 godzin. Z dodatkowych funkcji warto wspomnieć o obecności portu audio 3,5 mm, WiFi 5, Bluetooth 5.2. Tablet jest oparty na Androidzie 14, otrzyma dwie duże aktualizacje systemu i aż cztery lata poprawek bezpieczeństwa.