Sprawdziłam, czy na tablecie maluje się łatwiej niż na tradycyjnym płótnie. Oto co z tego wyszło

Żeby nie było, tutaj już nie miałam ułatwienia w postaci konturów czy innych elementów do odrysowania. Do tego zdecydowanie mniej narzędzi (choć nie oznacza to ograniczenia możliwości). No i co więcej, ja tego wcześniej nie robiłam. Myślałam sobie, że stworzę jakąś abstrakcję, przynajmniej będę mogła swój brak doświadczenia zwalić na to, że taki był zamysł. Jednak ostatecznie wybrałam pejzaż, a przynajmniej coś, co miało go przypominać. No bo przecież to nie takie trudne, prawda? Prawda? Przecież widziałam filmiki Boba Rossa - wystarczy odpowiednio zmieszać kolory i pociągnąć pędzlem we właściwą stronę…