Fanowski zegarek Samsunga wlatuje do sprzedaży. Na start promocja

Samsung Galaxy Watch FE został zaprezentowany na początku miesiąca. Jest to pierwszy fanowski zegarek (z serii Fan Edition), którą zapoczątkował genialny i kochany przez wielu Samsung Galaxy S20 FE 5G. Watch FE to sprzęt, który z założenia ma być po prostu tańszy, jednocześnie oferując dobry stosunek ceny do możliwości. To taki Galaxy Watch 4, tyle że w nowym wydaniu.