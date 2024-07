Zapomnij o przewodach w ogrodzie. Sprawdziłem, jak działa technologia bezprzewodowa w robotach Husqvarna

Z robotem w technologii Husqvarna EPOS™ można wirtualne granice pracy maszyny indywidualnie dostosowywać do zmieniających się potrzeb ogrodu czy właściciela i przeprowadzać prace pielęgnacyjne trawnika w każdej chwili. Nie miałem wprawdzie czasu, żeby sprawdzić, co się stanie, jak drzewa znowu znacząco urosną, ale zabawa w tworzenie stref czasowo wyłączonych i wirtualnych granic odbywała się szybko i bardzo sprawnie z centymetrową precyzją. Możliwe byłoby więc wrysowanie na samym początku stref dookoła młodych, niewielkich drzew, a potem rok po roku ich rozszerzanie, przy zachowaniu odpowiedniego koszenia. W przypadku przewodu byłoby to bardziej skomplikowane, bo trzeba byłoby go regularnie fizycznie, przesuwać.