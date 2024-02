Najciekawszy telefon na rynku doczekał się swojej tańszej wersji. Kupisz?

Nie zrozumcie mnie źle - uważam, że smartfony osiągnęły swój peak designu. Owszem, można się zżymać, że wszystkie wyglądają jakby w środku opakowania miały napis designed by Apple in California, ale to jest zaleta. Smartfony są ładne, poręczne i minimalne. Jednak czasem chcemy, żeby jakaś firma przyszła i wywróciła ten stolik, żeby wprowadziła coś nowego, bo inaczej już do końca świata będzie ekscytować się tym, że w nowym modelu zmienia się układ kamer albo że dynamiczna wyspa jest o 0,3 mm szersza niż w poprzednim modelu. Takim producentem jest dla mnie Nothing. Ich telefony od początku wyróżniały się ciekawym designem, a aktualny model Phone (2) rozbija bank pod tym względem. Z wiarygodnych przecieków wiemy, że doczeka się swoje słabszej i jednocześnie bardziej przystępnej cenowo wersji. Cieszy mnie to, bo jeżeli będzie kosztował poniżej dwóch tysięcy złotych, to jest szansa, że Polacy spróbują czegoś nowego.