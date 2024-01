Niby nowy, a już stary. Samsung Galaxy A35 przyłapany w sieci

Samsung szykuje się do premiery kolejnego smartfona ze średniej półki - Galaxy A35. Choć jego wygląd jest już znany, to ciągle nie było wiadomo, co z resztą podzespołów. Do sieci trafiła informacja, która nie zadowoli wszystkich. W sumie, to pewnie nikogo, bo czip, który siedzi we wnętrzu tego najnowszego średniaka, jest znienawidzony przez większość społeczności.