Microsoft może i jest liderem w AI, ale Copilot to dramat

Microsoft nie może przekonać nawet własnych użytkowników Windows do korzystania z Copilota, co stawia pod znakiem zapytania skuteczność tej strategii. Firma była zmuszona wycofać się z niektórych swoich najbardziej ambitnych planów, w tym z domyślnego klawisza Copilot, pozwalając użytkownikom dostosować go do innych funkcji.