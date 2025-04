ChatGPT właśnie ulepszył świetną funkcję. Z nowości skorzystasz za darmo

OpenAI poinformował, że wprowadził nową, lekką wersję funkcji Rozumuj. Rozwiązanie zostało stworzone po to, aby zwiększyć obecne limity dostępności ograniczające opcję Deep Reaserch. Wcześniej wyglądało to w taki sposób, że osoby opłacające plany ChatGPT Plus lub Premium miały dostęp do modelu OpenAI o3, który mimo dużego stopnia zaawansowania jest bardzo zasobochłonny. Nawet użytkownicy opłacający subskrypcję musieli się liczyć z pewnymi limitami dostępności rozwiązania. Jeśli te zostały przekroczone, udostępniano im mniej zaawansowaną opcję bazującą na modelu o3-mini.