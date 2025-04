PowerPoint teraz sam zrobi prezentację. Wystarczy, że wrzucisz mu plik Worda

Proces korzystania z nowej funkcji jest wyjątkowo prosty i intuicyjny. Microsoft zadbał o to, aby każdy użytkownik mógł bez problemu wykorzystać potencjał Copilota do tworzenia prezentacji. Pierwszym krokiem jest otwarcie nowej lub istniejącej prezentacji PowerPoint na urządzeniu z systemem Windows. Po otwarciu dokumentu należy zlokalizować przycisk Copilot znajdujący się nad slajdem, a następnie wybrać opcję Dodaj slajd. Warto wiedzieć, że dostęp do tej funkcji możliwy jest również poprzez wybranie Nowy slajd z Copilotem w zakładce Narzędzia główne.