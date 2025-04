Aplikacja do zdjęć dla idiotów. Żadnych ustawień, klikasz i tyle

Jednakże droga do fotograficznego oświecenia przez Zerocam jest wybrukowana niedogodnościami. Brak możliwości wskazania palcem, co ma być ostre, to jak próba jedzenia zupy widelcem – da się, ale po co? Autofokus uparcie celujący w środek kadru sprawia, że co ciekawsze kompozycje stają się dziełem przypadku. Do tego dochodzą skokowe zmiany ogniskowej (bo płynny zoom jest dla plebsu) i ciągła mentalna gimnastyka, by pamiętać o uruchomieniu TEJ aplikacji zamiast domyślnej. To poświęcenie godne prawdziwego wyznawcy.