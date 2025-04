Idziesz na plażę, a tam wstęp tylko z aplikacją. To już się dzieje

Na rynku natomiast znajdziemy dużo aplikacji, które oferują opcję rezerwacji terminów do określonych czynności - jedną z nich jest Booksy, która w głównej mierze wykorzystywana jest przez fryzjerów i branżę beauty, natomiast sklep MediaMarkt pokazał, że z rozwiązania można korzystać także do rezerwowania konsultacji z obsługą sklepu. Zresztą, sam spotkałem się z sytuacją, w której uczelnia w Krakowie korzystała z Booksy do rezerwowania terminów składania papierów potrzebnych do aplikowania na uniwersytet.