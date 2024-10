Duże miasta nie tylko w Polsce, ale i na świecie, mają problem konfliktu interesów pomiędzy osobami mieszkającymi w nich na co dzień a turystami. Choć zwykle turyści nie mają złych zamiarów, to ich obecność często przeszkadza mieszkańcom. Wyższe ceny różnego rodzaju usług i rozrywek, zajęte miejsca parkingowe, duży odsetek mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy - to tylko kilka z powodów tworzenia się napięć.



Mieszkańcy jednej z europejskich stolic znaleźli sposób, by "uchronić" swoje ulubione restauracje i puby przed nalotem turystów. Chwalą oni kiepskie miejscówki mając nadzieję, że "zatrują dane" AI i tym samym przekierują turystów i influencerów w przeciętne, nieznane nikomu miejsca.