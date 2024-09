Fałszywe recenzje do piachu. Mapy Google mają bat na szemrane biznesy

Firmy, których profile zostały oznaczone jako podejrzane o posiadanie fałszywych recenzji, mogą spotkać się z pewnymi ograniczeniami. Mogą one zostać tymczasowo zablokowane przed otrzymywaniem nowych recenzji, co uniemożliwi im dalsze budowanie pozytywnego wizerunku w nieuczciwy sposób. Ponadto, istniejące recenzje mogą zostać ukryte do czasu zakończenia sprawdzania.