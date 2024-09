Google włączył mi funkcję, która nie jest dostępna w Polsce. Wreszcie mam porządek w Chromie

Jestem bałaganiarzem w Chrome. Nie dość, że korzystam z najbardziej zasobożernej przeglądarki, to jeszcze dodatkowo lubię zostawiać otwarte karty. Co gorsze, zapominam, że je otworzyłem i robię to ponownie. Albo otwieram ponad 30 kart w jednym oknie. Zaczynam się gubić.