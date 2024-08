Chrome jak dobry ziomek. Ukryje twoje sekrety przed innymi

Kiedy udostępniasz ekran swojego telefonu albo nagrywasz go, to tak, jakbyś pokazywał komuś wszystko, co masz na telefonie. To może być trochę ryzykowne, bo na ekranie mogą się pojawić różne prywatne rzeczy, takie jak hasła, wiadomości, albo nawet zdjęcia, których nie chcesz pokazywać innym.