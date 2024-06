Smartfon przeczyta to za ciebie. Nowa funkcja Chrome gotowa do użycia

Najnowsza wersja Chrome na Androida wprowadza przydatny guzik. Dopasowany do dzisiejszej coraz bardziej spłyconej formy internetu, która stawia na szybkość oraz prostotę. To takie trochę podsumowanie internetu z 2024 roku. Mimo że nie ma tam sztucznej inteligencji. Jednak Google na razie mówi "nie dla Polaka to". No, chyba że Polak rozumie po angielsku.