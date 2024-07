Google Chrome z nową funkcją. Ma pomóc niezdecydowanym

Kupując jakikolwiek produkt w internecie, zwykle chcemy go porównać z innymi w tej samej kategorii produktowej lub przedziale cenowym. Jeżeli przedmiot został porównany przez recenzentów lub internautów, zwykle rozwiewają one wątpliwości. Jednak co w przypadku braku ów porównań w internecie?



Tu z pomocą chce przyjść Google ze swoją przeglądarką Chrome, której nowa funkcja ma pomóc niezdecydowanym.