Google nie potrafi już odróżnić ludzi od botów. Test "Udowodnij, że nie jesteś robotem" nie działa.

Jakie były tego skutki? No, co najmniej intrygujące. Z raportu wynika bowiem, że odpowiednio spreparowana sztuczna inteligencja potrafiła za każdym razem przejść test Captcha. Co prawda model nie wykazywał 100-procentowej dokładności, ale to nie przeszkadzało w skuteczności rozwiązania. Tego typu test pozwala bowiem na wielokrotne wykonanie próby. Co ciekawe, gdy model w pierwszym teście zaznaczał błędne odpowiedzi, to już przy drugim podejściu weryfikacja kończyła się sukcesem.