Naukowcy szykują "Ostatni egzamin ludzkości". Podniesie poprzeczkę najbardziej zaawansowanej AI

Jednak w zeszłym tygodniu najnowszy model OpenAI [o1] osiągnął wyniki zbliżone do 100 proc. we wszystkich najpopularniejszych testach porównawczych, w tym MMLU, i uzyskał najlepsze wyniki w wielu wysoce konkurencyjnych olimpiadach przedmiotów ścisłych. Ludzkość musi zachować dobre zrozumienie możliwości systemów sztucznej inteligencji. Istniejące obecnie testy stały się zbyt łatwe i nie możemy już dobrze śledzić rozwoju sztucznej inteligencji ani tego, jak daleko są one od osiągnięcia poziomu eksperckiego.