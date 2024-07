Narzekają na ceny biletów na Kasprowy Wierch. A może problemem jest to, że są zbyt tanie

Ogromna liczba turystów to więc nie tylko ryzyko dla przyrody, dzikich zwierząt i samych urlopowiczów, którzy muszą liczyć się z koniecznością spędzenia wolnego czasu w tłumie innych „odpoczywających”. To także inwestycje, które wprost nazywane są „betonowymi patelniami” niepasującymi do krajobrazu Tatr. Cóż: właśnie to jest konsekwencją masowej turystyki. Jeżeli chce się móc szybko przyjmować i obsługiwać lawinę turystów, to trzeba iść na skróty, stosując niestety dość prymitywne metody.