Z aplikacją Rossmann PL można robić cuda. Sprawdziliśmy nowe funkcje

W panelu "Przydatne w drogerii" jest też opcja Rossmann GO – to jeszcze inny sposób na zakupy. Pozwala samodzielnie skanować kody kreskowe produktów telefonem, gdy wkładasz je do koszyka. Apka na bieżąco liczy, ile masz do zapłacenia. Jak już skończysz, płacisz za wszystko bezpośrednio w aplikacji, bez stania w kolejce do kasy.