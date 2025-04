Linux w końcu oficjalnie dla procesorów ARM64. Działa świetnie, ale mam istotną uwagę

Wniosek? Ubuntu na komputerze z Snapdragonem instalować można. Jednak z uwagi na problemy z dostępnością oprogramowania innego niż to będące częścią dystrybucji nie do końca ma to większy sens. Windows 11 oferuje pełną zgodność z aplikacjami dla Linuxa, a Ubuntu na dziś nie oferuje żadnej korzyści nad Windowsem właśnie z uwagi na niedostępność aplikacji. To zapewne z czasem się zmieni i wtedy do tematu zapewne wrócę. Na dziś mogę tylko potwierdzić: działa i działa bardzo dobrze. Choć jeszcze nie do końca jest jasne po co.