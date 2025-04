Totalne zaskoczenie. To Adobe wyrasta na trzeciego giganta AI

To, co naprawdę wywołało szok w branży, to ogłoszenie, iż Adobe otwiera swoją platformę Firefly na modele AI firm trzecich. Użytkownicy będą mogli korzystać z technologii od Google (Imagen 3 i Veo 2), OpenAI (model obrazowania GPT) oraz Black Forest Labs (Flux 1.1 Pro). W nadchodzących miesiącach dołączą do nich rozwiązania od fal.ai, Runway, Pika, Luma i Ideogram.