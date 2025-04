Zadawanie takich pytań to proszenie się o kłopoty. Eksperci mówią, o czym nie rozmawiać z botem

W przeciwieństwie do doradców finansowych, którzy rozwijają swoją wiedzę poprzez edukację i doświadczenie, LLM generują odpowiedzi w oparciu o wzorce słowne w ogromnych zbiorach danych, ulepszone przez dostrajanie. [LLM] nie są w stanie przewidzieć każdego pytania, które może zostać zadane, ani różnorodnych zindywidualizowanych niuansów wymaganych do udzielenia wiarygodnych odpowiedzi. [...] Wydają się być ekspertami, ale nimi nie są. Wciąż prawdziwym zagrożeniem nie jest to, że komputery są mądrzejsze od nas, ale to, że myślimy, że komputery są mądrzejsze od nas i w konsekwencji ufamy im w podejmowaniu decyzji, w kwestii których nie powinniśmy im ufać