Nie śpię, bo szukam kuponów do zeskanowania. Jestem nowym łowcą okazji

Z promocji, do których dostęp dają aplikacje, nie opłaca się rezygnować. Wręcz przeciwnie, chce się mieć więcej i więcej. Ciekawe więc, co sklepy wypuszczą, aby dawać dostęp do nowych, ukrytych wyprzedaży. Wiemy, że zaczną pojawiać się spersonalizowane oferty. Akcja Biedronki pokazuje, że wracamy do pomysłu na wycinane kupony – tym razem się je skanuje. Co dalej? Jedno jest pewne: coś, co będzie wymagało naszej aktywności. Wygodnie już było. Teraz kupony nie będą przychodziły do waszych telefonów. Trzeba będzie je zdobyć. Upolować. Zachować czujność, żeby żadna zniżka nie umknęła.