Sklepy chcą wiedzieć o nas coraz więcej. Oczywiście "dla naszego dobra"

- Ostatnie rozwiązania, które dodaliśmy do naszego programu, to hiperpersonalizacja naszej oferty promocyjnej, a więc rozwiązania, które pozwalają nam dostosowywać ofertę do każdego klienta indywidualnie, do jego zachowań, potrzeb i preferencji zakupowych, a dzięki temu budować w sposób skuteczny jego zaangażowanie, a tym samym wymierne efekty sprzedażowe – tłumaczy w rozmowie z Newserią Robert Stupak, członek zarządu, dyrektor marketingu, e-commerce, polityki cenowej i IT w Carrefour Polska.