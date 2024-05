Gwiazda polskiego kina na kosmicznym firmamencie. Cezary Pazura ma swoją planetoidę

Druga planetoida to (191775) Poczobut. Marcin Odlanicki Poczobut (1728–1810) to polsko-litewski jezuita, astronom i matematyk, który był dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego w Wilnie od 1764 do 1807 r. Był profesorem Uniwersytetu Wileńskiego przez ponad 40 lat, pełniąc funkcję jego rektora w latach 1780-1799. Krater księżycowy Poczobut nazwany został także na jego cześć.