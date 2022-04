Planetoida minie Ziemię o włos. Tym razem to nie ściema, bo obiekt znajdzie się 11 razy bliżej niż Księżyc

Warto jednak zauważyć, że Apophis także krąży wokół Słońca i astronomowie wiedzą, że w przyszłości także będzie się on zbliżał do naszej planety. Aby lepiej się przygotować na ewentualną konieczność poradzenia sobie z tym obiektem, w ubiegłym roku astronomowie zaprezentowali koncepcję misji Planetary Defense Mission. Sonda kosmiczna miałaby odwiedzić Apophisa zaledwie kilka miesięcy przed momentem największego zbliżenia do Ziemi w 2029 roku, chociażby po to, aby z bliska ustalić wpływ przelotu w pobliżu Ziemi na orbitę tego głazu i sprawdzić, czy jest to np. planetoida żelazna, czy może jednak jest to gruda piachu związana ze sobą jedynie grawitacyjnie. To z kolei oznacza, że sonda musiałaby wystartować z Ziemi w 2027 lub 2028 roku. Czasu zatem zbyt dużo nie ma. O tym, czy projekt misji jednak zyska zainteresowanie naukowców dowiemy się już za kilka dni, kiedy amerykańska Narodowa Akademia Nauk przedstawi priorytety dla NASA na najbliższe dziesięć lat. Raport zostanie opublikowany już 19 kwietnia 2022 roku.