Niewidoczna strona Księżyca jest zupełnie inna od tej, którą widzimy. Zawiniło potężne zderzenie

Kiedy spojrzycie na tarczę Księżyca w pełni, to przy jego zachodniej krawędzi znajdziecie obszar zwany Oceanem Burz. To właśnie tam, tuż pod powierzchnią znajduje się osobliwa anomalia: obszar ten zawiera zaskakująco dużo potasu, pierwiastków ziem rzadkich, fosforu oraz toru. Obszar ten zwany Procellarum KREEP terrane według badaczy powstał właśnie wskutek zderzenia, które doprowadziło do powstania Basenu Bieguna Południowego-Aitken. Symulacje zderzenia wskazują, że fala wyzwolonego w nim ciepła zmieniła system konwekcji we wnętrzu Księżyca i pozwoliła tym pierwiastkom - które wcześniej najprawdopodobniej stanowiły równomierną warstwę pod powierzchnią całego Księżyca skupić się w jednym miejscu po stronie bliskiej Ziemi. To właśnie te różnice sprawiły, że procesy wulkaniczne po widocznej stronie Księżyca trwały dłużej i doprowadziły do powstania "mórz". Po niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca było znacznie spokojniej i głównym czynnikiem modyfikującym jej wygląd były uderzenia kosmicznych skał.