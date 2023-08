Jeden klik i TikTok przestanie działać jak TikTok. Zastanów się, czy tego chcesz

Oznacza to, że TikTok po wyłączeniu opcji personalizacji dla użytkowników w Polsce będzie rekomendował przykładowo to, co jest popularne obecnie w naszym kraju. Natomiast jeśli chodzi o sposób wyświetlania treści z profili, które obserwujemy to będą one pokazywały się chronologicznie - od najnowszego do najpóźniej dodanego.