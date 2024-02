Chcą wpuścić tramwaje pod ziemię. Nowa moda na mini-metro

Potem powstał drugi tramwajowy tunel – o długości ok. 652 m. Tramwaje pojechały nim w 2022 r. Teraz budowany jest kolejny. To bardzo niezwykła inwestycja, bowiem projekt zakłada wyburzenie istniejącego fragmentu cieku Sudołu Dominikańskiego. W śladzie starego segmentu wybudowany zostanie tunel tramwajowy, a woda zostanie poprowadzona pod zachodnią jezdnią ul. Młyńskiej, równolegle do likwidowanej trasy.