Szukasz pociągu i wpadasz w pułapkę. Na polskich dworcach panuje chaos informacyjny

Akcje spółek PKP IC, Informatyka etc. trafiają pod bezpośredni zarząd Skarbu Państwa. Dworce trafiają pod zarząd PKP PLK, gdzie zostają wpisane do Programu Utrzymaniowego. Skoro państwo łoży na utrzymanie torów, to czemu nie dworców jako budynków użyteczności publicznej? W ramach Krajowego Programu Kolejowego sankcjonujemy środki na budowę / remont dworców. Dzięki czemu pojawia się szansa na lepszą synchronizację inwestycji kolejowych. Skoro remontujemy tory i perony to od razu możemy wyremontować też dworzec.