Polacy gubią na potęgę rzeczy w pociągach. PKP Intercity znalazło na to sposób

PKP Intercity coraz częściej wykorzystywane jest przez cyberprzestępców. To nie przypadek – kolej w Polsce staje się popularna, pasażerów przybywa, a co za tym idzie potencjalnych ofiar internetowych oszustw także. Co jakiś czas powraca przekręt z tanimi biletami za 9 zł. To kopia oszustwa występującego w całej Europie, ale bardzo dobrze wpisało się w dyskusję o kolei w Polsce. Nie brakuje głosów, że potrzebujemy tanich wejściówek. Ktoś mógł więc coś usłyszeć, a potem, gdy zobaczył fałszywą reklamę w mediach społecznościowych, uwierzyć, że taka promocja się pojawiła. Skoro Niemcy mogą, to dlaczego nie my? Na takich niedopowiedzeniach oszuści korzystają.