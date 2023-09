Siedziałem w nowym przedziale PKP Intercity. Powiało wygodą, a nawet luksusem

Im dłużej nad tym myślę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że wcale nie jestem tak wielkim przeciwnikiem starych wagonów przedziałowych. Jasne, siedzenie naprzeciwko grupy nieznanych ci osób przez kilka godzin jest pewnym wyzwaniem, ale mam wrażenie, że w takich wagonach ludzie zachowują się mniej frywolnie, niż ma to miejsce w składach bezprzedziałowych. Zdarzają się różne sytuacje, ale bycie twarzą w twarz z innymi wymusza pewną, nazwijmy to, ogładę.



To tylko moje doświadczenia, ale np. w wagonach przedziałowych rzadziej trafiali mi się pasażerowie głośno rozmawiający przez telefon czy żywo dyskutujący z innymi. Raczej każdy zajmuje się sobą, bo cóż innego pozostało - albo książka/sen/telefon/laptop, albo patrzenie się na sąsiadów.