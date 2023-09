Zwykły tor, a pociąg się unosi i może pędzić 550 km/h. Polacy przetestowali kolej przyszłości

Po raz pierwszy w historii kolei pojazd szynowy poruszał się nie po istniejących torach, ale nad nimi, bez tarcia. Pokazuje to, że nasza technologia to nie tylko wizja przyszłości - to rzeczywiste rozwiązanie na teraz. Rozwiązanie dla bardziej ekologicznej i lepiej skomunikowanej Europy. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę, będziemy mogli zaoferować efektywne i przyjazne dla środowiska podejście do modernizacji transportu kolejowego, zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

– mówi Przemek Ben Pączek, prezes zarządu i współzałożyciel Nevomo.