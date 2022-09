W Polsce powstał tor testowy kolei magnetycznej. Na razie pojedzie 160 km/h, ale docelowo ma pędzić 500 km/h

Projekt cały czas idzie do przodu. Zaczęło się od koncepcji o nazwie hyperloop, która do działania wymaga specjalnych tuneli. Polski pomysł eliminuje konieczność budowy dodatkowej infrastruktury, więc teoretycznie jest lepszy. Pytanie, czy będzie to działać. Ważne jest jednak to, że powstało już miejsce, gdzie da się to sprawdzić.