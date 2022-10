Siedem lat pracy, 24 metry efektu. Niemcy testują własnego Hyperloopa

Elon Musk i jego firma SpaceX nie są wynalazcami Hyperloopa. Koncepcję Vactrain jako pierwszy opisał na przełomie XVIII i XIX wieku George Medhurst, angielski inżynier. Pomysł, choć już w literackiej prozie, rozwinął Juliusz Verne w swoim opowiadaniu An Express to the Future. Teraz promuje go Elon Musk, inwestując w niego za pośrednictwem SpaceX. Zapewnia też finansowanie hyperloopowych projektów innych podmiotów. Takich jak ten z monachijskiego uniwersytetu.