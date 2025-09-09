REKLAMA
Smartfony Samsunga z pomysłową nowością od Google'a. Inni muszą czekać

Twój smartfon z logo Samsunga niebawem otrzyma nową funkcję. Dzięki niej będziesz rozumieć wszystko, co pojawia się na ekranie telefonu. Bez dodatkowych aplikacji.

Albert Żurek
Samsung Galaxy nowa funkcja
Google postanowił ulepszyć istniejącą, lubianą przez Polaków opcję Circle to Search (zakreśl, aby wyszukać) o nowość nazwaną Scroll and Translate. Posiadacze Samsungów Galaxy powinni się cieszyć, że nowość trafi do nich w pierwszej kolejności.

Smartfony Samsunga z nową opcją tłumaczenia. To naprawdę przydatne

Funkcja Circle to Search od początku pozwalała na wygodne tłumaczenie treści wyświetlanych na ekranie. Problemem rozwiązania było to, że działało tylko na statycznym ekranie. Nie można było np. przewijać strony internetowej (lub innej aplikacji) w trakcie uruchomionego tłumaczenia. Użytkownik musiał dezaktywować tłumaczenie i ponownie włączyć Circle to Search.

Dzięki nowej aktualizacji nie będzie to już koniecznie. Scroll and Translate ma umożliwiać tłumaczenie wszystkiego w czasie rzeczywistym, także podczas przewijania stron internetowych i aplikacji. Jeśli oprogramowanie wykryje, że coś na ekranie jest w innym języku niż nasz ojczysty, przetłumaczy to.

Dotyczy to nie tylko tekstu na ekranie (m.in. artykułów), ale też i obrazów obejmujących słowa i znaki w językach obcych. Rozwiązanie może być przydatne np. podczas przeglądania profili mediów społecznościowych zagranicznych twórców, którzy nie posługują się znanymi nam językami.

Aby uruchomić Scroll and Translate, w pierwszej kolejności trzeba wywołać Circle to Search (przytrzymując środkowy wirtualny przycisk lub belkę gestów), kliknąć ikonę tłumaczenia i wybrać opcję tłumaczenia podczas przewijania.

Opcja bazuje na Obiektywie Google, który przydaje się do tłumaczenia treści na żywo (np. kart menu lub innego tekstu, jeśli jesteśmy za granicą). Rozwiązanie działa na bardzo podobnej zasadzie, tyle że pozwala tłumaczyć treści wyświetlone online.

Rozwiązanie w pierwszej kolejności zostanie udostępnione dla posiadaczy smartfonów Samsunga. Google nie ujawnia dokładnych modeli, ale możemy spodziewać się, że na początku będą to urządzenia wspierające pakiet Galaxy AI, czyli serie Galaxy S oraz Z (a później Galaxy A oraz M). Nowość najprawdopodobniej będzie dostępna wyłącznie na Samsungach przez określony czas, a później zostanie udostępniona na telefony innych marek.

Podobnie było z Circle to Search. Samsung jest świetnie dogadany z Google.

Początkowo z Circle to Search mogli korzystać wyłącznie użytkownicy Galaxy, natomiast dziś rozwiązanie znajdziemy praktycznie na każdym nowszym smartfonie z Androidem. Nie tylko na Samsungach, ale też Xiaomi, Motoroli, Oppo, OnePlus, Google i wielu innych. W przypadku Scroll and Translate może być podobnie. Niemniej jednak posiadacze Samsungów ponownie mogą czuć się wyróżnieni - nowość wygląda na naprawdę przydatną. 

09.09.2025 18:05
